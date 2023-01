Schulbusse in Warburg fahren ab Montag anders

Darauf weist Jan Kolditz, Mobilitätsmanager der Stadt Warburg, in einer Pressemitteilung hin. Demnach fahren die Schulbusse der Linie 502 ab Montag, 9. Januar, wieder alle Haltestellen in Scherfede an – also auch die Bushaltestellen Trift, Clemens-Schäfer-Straße, Auf der Ware und Walme.

In diesem Bereich hatten die Schulbusse seit den Sommerferien 2022 eine Umleitung über die B7 fahren müssen. „Grund dafür waren Bauarbeiten an der Zufahrt zum Neubaugebiet Schwarzer Weg. Diese konnten vor Weihnachten erfolgreich zum Abschluss gebracht werden“, schildert Kolditz.

„Ab 9. Januar kann – wie bereits angekündigt – auch ein seitens der Elternschaft geäußerter Wunsch umgesetzt werden: Die bestehenden Fahrwege der Schulbuslinie 502 werden so angepasst, dass nach jeder Schulstunde eine direkte Verbindung zur Haltestelle Walme in Scherfede-West besteht“, ergänzt der Mobilitätsmanager.

Schüler im Schnellbus

Änderungen gebe es auch für die Schnellbuslinie S85 und die Schulbuslinie 485. Schülerinnen und Schüler aus den Warburger Ortsteilen Ossendorf, Rimbeck und Scherfede, die Schulen in Lichtenau oder Paderborn besuchen, könnten demnach ab Montag, 9. Januar, auch den Schnellbus S85 nutzen.

Mit den aktuellen Anpassungen seien die zusätzlichen, morgendlichen Fahrten der Schulbuslinie 485 ab Montag nicht mehr nötig. Dafür seien die Fahrzeiten einer morgendlichen Fahrt der Linie S85 um 20 Minuten vorverlegt worden. Der Bus starte nun bereits um 6.10 Uhr am Warburger Bahnhof. Die neuen Abfahrtszeiten sind: am ZOB Warburg um 6.16 Uhr, in Ossendorf am Warburger Tor um 6.23 Uhr, am Bahnhof in Scherfede um 6.28 Uhr und am Kasseler Tor in Rimbeck um 6.30 Uhr.

„Bei den nachmittäglichen Rückfahrten mussten keine Anpassungen im Fahrplan der Linie S85 vorgenommen werden“, erklärt Jan Kolditz. „Die zwei nachmittäglichen Zusatzfahrten der Schulbuslinie 485 von Paderborn über Lichtenau hinaus nach Scherfede, Rimbeck, Ossendorf und Warburg werden ebenfalls nicht mehr benötigt, da diese annähernd zeitgleich zu den stündlichen Fahrten der Schnellbuslinie S85 verkehren.“

Alle Fahrplanänderungen sowie weitere Informationen könnten Kunden auch im Internet abrufen. Zu finden seien die Daten im Portal des Nahverkehrsverbundes Paderborn Höxter (NPH). Telefonisch sei die Mobithek erreichbar unter 05251/2930400.