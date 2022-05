Warburg

Im Warburger Schulausschuss ist am Dienstagabend der Schulentwicklungsplan vorgestellt worden, der den Raumbedarf und die empfohlene Anzahl an Eingangsklassen an allen städtischen Grund- und weiterführenden Schulen bis 2025/2026 auflistet. Erstellt worden ist das Papier in den vergangenen Monaten vom Büro Dr. Garbe/Lexis/von Berlepsch aus Halle (Westfalen).

Von Jürgen Vahle