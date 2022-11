Warburger Schüler werfen Blick in die Zukunft

Warburg

Überall in der Wirtschaft werden derzeit Mitarbeiter gesucht. Der Fachkräftemangel ist groß. Junge Leute selber auszubilden, gilt als eine Lösung für die Betriebe. Doch der Nachwuchs muss erst einmal vom Unternehmen überzeugt werden. Das haben 37 Firmen am Montag im Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg in Warburg versucht.

Von Verena Schäfers-Michels