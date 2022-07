Warburger soll rund eine halbe Million Euro an Steuern  hinterzogen haben

Die 8. große Strafkammer des Landgerichts Paderborn verhandelt am 24. August gegen einen 1977 geborenen Angeklagten aus Warburg, dem Steuerstraftaten vorgeworfen werden. Er soll als Geschäftsführer einer Gesellschaft, die ein Seniorenzentrum betreibt, tätig gewesen sein und Steuern in einer mittleren sechsstelligen Höhe hinterzogen haben.

Durch eine Betriebsprüfung des Finanzamts seien laut einer Pressemitteilung des Gericht Mängel in der Buch- und Kassenführung aufgefallen.

Der Angeklagte soll in der Zeit vom 30. Juli 2013 bis 30. Dezember 2016 durch verschiedene Handlungen den Finanzbehörden über steuerlich erhebliche Tatsachen unrichtige und unvollständige Angaben gemacht und dadurch Steuern verkürzt haben, in vier Fällen in großem Ausmaß.

Einkünfte verschwiegen

Zudem sollen Betriebseinnahmen unvollständig erklärt worden sein.

Insgesamt sollen Körperschafts-, Umsatz- und Gewerbesteuer sowie Einkommenssteuer in Höhe eines mittleren sechsstelligen Betrages verkürzt worden sein, indem der Angeklagte bei der Abgabe der Steuererklärungen für die jeweiligen Veranlagungszeiträume Einkünfte verschwiegen haben soll.

Die Kammer verhandelt am 24. August ab 9 Uhr in Saal 106. Fortsetzungstermine sind vom Landgericht Paderborn auf den 26. August, 7. September und 12. September festgelegt worden.