Das Geschäft Büropartner Drawe in Warburg hat acht Schulranzen im Wert von 1400 Euro für die Schulmaterialienkammer der Diakonie gespendet.

Inhaber Martin Drawe hatte von Ehrenamtlichen der Diakonie erfahren, dass es aktuell keine Schulranzen mehr in der Schulmaterialienkammer gibt. Da viele geflüchtete Kinder aus der Ukraine in Warburg angekommen sind und nun eingeschult werden, sei der Bedarf plötzlich gestiegen.

Kurzerhand entschloss sich Martin Drawe, einige Ranzen-Modelle zu spenden. „Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit zu helfen. Wir arbeiten schon seit Jahren eng mit der Schulmaterialienkammer zusammen“, so Drawe.

Laureta Cabra und Daniela Dahlmann von der Diakonie freuten sich über die gespendeten Tornister. „Einige Kinder, die bereits eingeschult wurden, konnten von der Diakonie mit Materialien ausgestattet werden“, berichtet Laureta Cabra, Koordinatorin der Schulmaterialienkammer.

Je nach Bedarf soll es Sonderöffnungszeiten der Schulmaterialienkammer geben. Regulär öffnet diese ihre Türen wieder am 7. April. Schulen, Ehrenamtliche und Familien können sich bei Bedarf an die Diakonie (cabra@diakonie-pbhx.de) wenden. Regulär ist die Schulmaterialienkammer an jedem ersten Donnerstag im Monat von 15 bis 17 Uhr geöffnet.