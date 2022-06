Warburger Stadt- und Jugendorchester stellt sich neu auf

Warburg

Unter dem Motto „Zurück zur Normalität“ stand jetzt die Jahreshauptversammlung des Warburger Stadt- und Jugendorchesters in der Stadthalle. „Nach zwei Pandemiejahren mit sehr wenig Auftritten normalisiert es sich dieses Jahr wieder“, sagte der Vorsitzende Rene Grote. 14 Auftritte hat der Verein in diesem Jahr. Ein Höhepunkt wird das Sommerkonzert am 20. August in der Warburger Stadthalle.