Warburger trommeln für die Erd-Charta

Stefan ‘Steve’ Helg (von links), Jude Papaloko Thegenus aus Haiti und Georg Seewald bildeten am Erd-Charta-Tag in Warburg auf dem Neustadt-Marktplatz spontan ein Trommler Trio.

Im Jahr 2000 wurde die Erd-Charta mit Unterstützung der Vereinten Nationen ausgearbeitet. Vor elf Jahren unterzeichnete die Hansestadt Warburg das Dokument und verpflichtete sich, die in der Charta niedergelegten Grundsätze zu beachten – Warburg wurde damit zu einer der ersten Erd-Charta-Städte weltweit.

Nun feierte die lokale Erd-Charta-Gruppe den Jahrestag. Sie hatte alle Warburger zum Mitmachen eingeladen. Um den Eisenhoit-Brunnen stellte der Künstler Heiner Stiene Collagen zum Thema aus. Die Veranstaltung eröffnete der World Drummer Jude Papaloko Thegenus (Miami/Port-au-Prince, Haiti), spontan unterstützt von zwei Warburgern, Steve Helg an der Djembe-Trommel und Georg Seewald am Cajón.

Persönlicher Bezug zur Erd-Charta hervorgehoben

Valeria Geritzen, Koordinatorin der Erd-Charta-Ideenwerkstatt, begrüßte die Teilnehmenden im Namen der lokalen Erd-Charta-Initiative und hob die Bedeutung der Charta als Grundrechte-Kodex für die gesamte Menschheit hervor. Mitglieder der Ideenwerkstatt stellten ihre persönlichen Bezug zur Erd-Charta heraus und konkretisierten einzelne Grundrechte.

Katharina Linpinsel, die beruflich im sozialen Bereich tätig war, sprach von Armut auch in unserer Gesellschaft und besonders im globalen Süden, wo unter anderem vielerorts sauberes Wasser keine Selbstverständlichkeit sei. Christian Holtgreve sprach über den aktuellen Konflikt zwischen dem Krieg in der Ukraine und dem Schutz der Ökosysteme.

Gedichte von Schülern vorgetragen

„Als ehemalige Religionslehrerin und Kunsterzieherin war es mir immer wichtig, jeden Schüler und jede Schülerin in seiner Einzigartigkeit zu schätzen und darin zu bestärken, die jeweils eigenen Fähigkeiten intellektuell, künstlerisch und spirituell zu entdecken und weiterzuentwickeln“, berichtet Ursula Sauerland zu ihrer Verbindung zur Erd-Charta. Sauerland trug anschließend Gedichte der Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich vor. Die Gedichte waren im Rahmen der Kompakttage zum Ende des Schuljahres geschrieben worden.

Die Erd-Charta-Botschafterinnen Dagmar Feldmann und Valeria Geritzen hatten den Teilstandort Borgentreich besucht und Politiklehrer Christoph Rasch hatte mit einer Warburger fünften Klasse zum Thema „Die Erde zuerst!“ gearbeitet. Die Einladung an das offene Mikrofon, die Valeria Geritzen aussprach, wurde vielfältig angenommen. Gordon Matthews aus Südengland präsentierte ein Lied mit dem Titel „Love song to the wild“ und sorgte hiermit für den Überraschungsmoment und andächtige Stille auf dem Marktplatz.

Internationales Flair

Gemeinsam mit dem haitianischen Musiker Jude Papaloko Thegenus gab er der Veranstaltung einen besonderen internationalen, der Erd-Charta und ihren Werten entsprechenden Flair. Die Veranstaltung wurde gefördert vom Kulturbüro des Kreises Höxter und der Stadt Warburg. Nach dem großen Jubiläumsfestival im vergangen Jahr zu zehn Jahren Erd-Charta-Stadt Warburg soll die Veranstaltung nun jährlich zum internationalen Festtag im Veranstaltungskalender der Hansestadt einen Platz haben.