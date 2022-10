Warburger will mit alten Verbandskästen in der Ukraine helfen

Ulli Ashauer (Mitte) sammelt in Warburg abgelaufene Verbandskästen und möchte damit in der Ukraine helfen. Unterstützt wir er bei dieser Aktion von seinem Freund Oleksandr Churilov und dessen Frau Helene Churilova.

Auslöser für die Aktion war ein verzweifelter Anruf, den sein ukrainischer Freund Oleksandr Churilov, der seit mehr als zehn Jahren in Warburg lebt, von seinem Bruder erhalten hat. Er ist als Hilfssoldat an der Front der ukrainischen Stadt Charkiw im Einsatz. Er berichtete, dass in der Region aus den Autos bereits Verbandskästen eingesammelt worden seien. Das Material sei aber restlos aufgebraucht, sodass Wunden nun notdürftig mit zerrissenen T-Shirts verbunden werden müssten, was häufig zu schweren Infektionen führe.

Dieser Hilferuf hat Ulli Ashauer sehr bewegt. „Die Menschen dort sind auf unsere Hilfe angewiesen. Und auch, wenn sie viel mehr als nur Verbandsmaterial brauchen, ist das zumindest ein Anfang“, macht der Warburger deutlich.

Abgabe in der Josef-Kohlschein-Straße 22

Sofort begann er, in seinem Freundes- und Bekanntenkreis nach ausrangierten Verbandskästen zu fragen. Mehr als 70 hat er bereits zusammen bekommen. „Das sind natürlich viel zu wenige. Je mehr, desto besser“, macht Ashauer deutlich. Deswegen bittet er die Menschen aus der Region, weitere Verbandskästen zu spenden. Abgegeben werden können sie bis Ende nächster Woche im Kannegießer-Haus an der Josef-Kohlschein-Straße 22 in der Altstadt. Eine Abgabe ist zu jeder Zeit möglich: Die Kästen können einfach vor dem Haus abgelegt werden, wo Ulli Ashauer sie dann einsammelt.

Hilfsgüter an der Grenze übergeben

Ende nächster Woche fährt Ulli Ashauer dann gemeinsam mit Oleksandr Churilov an die polnisch-ukrainische Grenze, wo sein Bruder die Hilfsgüter entgegennehmen wird. Er verteilt sie dann an die Militärfahrzeuge an der Front, damit sie sofort Erste Hilfe leisten können.

Damit sich der Hilfstransport auch lohnt, bittet Ashauer alle Autobesitzer in der Region, das Verfallsdatum ihres Verbandskastens genau zu checken. „Das ist jetzt eine gute Gelegenheit, einmal nachzuschauen“. Viele Verkehrsteilnehmer wüssten zwar, dass sie einen Verbandskasten haben und wo dieser sich befindet. Doch achte man eher selten darauf, ob dieser nicht längst abgelaufen sei.

Verfallsdatum überprüfen

Das abgegebene Material sichtet Ulli Ashauer, bevor er es weitergibt. „Pflaster müssen aussortiert werden, weil sie nicht mehr kleben, aber das Verbandsmaterial ist steril verpackt und kann weiter verwendet werden“, sagt er. Und das werde in der Ukraine dringend benötigt, auch wenn der TÜV-Stempel auf den Verbandskästen signalisiert, dass ein Austausch erforderlich ist. Wichtig sei, dass der Inhalt noch originalverpackt ist. Ein Aufwand, der vergleichsweise klein ist, aber großes bewirken kann.