Die Firma ABO Wind aus Wiesbaden hat in der Desenberg-Halle in Warburg-Daseburg das Bauvorhaben, sechs neue große Windenergieanlagen (WEA) auf der Höte zu errichten , öffentlich vorgestellt.

So soll der Windpark auf der Höte nbei Daseburg ach dem repowern vom Desenberg aus aussehen. Sechs neue Windräder ersetzen 16 alte Anlagen. Dafür sind die neuen aber auch deutlich höher und effizienter.

Die Informationsveranstaltung ging über vier Stunden, so dass möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geboten wurde, sich anhand von Schautafeln, aber auch im Gespräch mit den Fachleuten über das Projekt schlau zu machen. Für die 16 Bestandsanlagen in der Gemarkung „Auf der Höte“, östlich von Daseburg, ist ein Rückbau, also der komplette Abbau der Alt-Anlagen geplant.