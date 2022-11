Dreiste Diebe in Warburg: Rentnern fehlt nach Besuch Geld und Schmuck

Ein Rentnerehepaar in einem Wohngebiet in Warburg sind am Donnerstag, 10. November, Geld und Schmuck gestohlen worden. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Gegen 16 Uhr wurde bei den Rentnern geklingelt und zwei unbekannte Frauen mit osteuropäischem Akzent standen vor der Tür. Sie redeten durchgängig auf die Seniorin und den Senioren ein und wurden schließlich auch in die Wohnung gelassen.

Am Folgetag stellte das Ehepaar fest, dass in seinem Schlafzimmer Schubladen und ein Schrank durchwühlt worden waren und Bargeld, etwas Schmuck sowie zwei abgeschlossene Metallkassetten mit Dokumenten fehlten. Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen, die unter Telefon 05271/9620 angenommen werden.

Die erste Tatverdächtige wird beschrieben als etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, schlank, dunkles, mittellanges Haar, 40 bis 45 Jahre alt, trug dunkle Hose und dunkle Jacke. Die zweite Tatverdächtige war etwas größer als die erste, rundes Gesicht, silber-rötlich gefärbtes Haar, trug dunkle Kleidung mit einem Rock.

Die Polizei appelliert, grundsätzlich misstrauisch und vorsichtig zu sein, wenn unbekannte Personen an der Wohnungstür unter einem Vorwand um Einlass bitten. Ebenso sei Vorsicht geboten, wenn sich unbekannte Anrufer am Telefon meldeten und das Gespräch auf Geldforderungen oder sensible persönliche Angaben lenkten. In solchen Fällen rät die Polizei, das Gespräch sofort abzubrechen und den Notruf 110 zu verständigen.