Die Weiberfastnacht in Bonenburg ist ein beliebtes Event in der Karnevalszeit. Am 16. Februar 2023 will der Vorstand der Kfd Bonenburg in der Eggehalle (Wiesenhof 34) wieder voll durchstarten. Der Kartenvorverkauf läuft ab jetzt bis zum 31. Januar.

Neben einem bunten Showprogramm und Feiern bis zum Morgengrauen haben sich die Organisatorinnen diesmal auch prominente Verstärkung geholt: Comedian Lilli aus Kassel, bekannt aus Funk und Fernsehen, wird die Moderation übernehmen.

Einlass ist um 18.30 Uhr, um 19.11 Uhr beginnt das Programm.

Die Karten kosten im Vorverkauf 35 Euro und 40 Euro an der Abendkasse. Im Falle einer Covid19-Erkrankung am Veranstaltungstag wird der Betrag bei Vorlage eines offiziellen Testnachweises zurückerstattet.

Karten im Vorverkauf

Die Karten können bei Garten/Design Weiß in Scherfede, bei den Gärtnereien Graute in Bonenburg und in Scherfede, bei Schreibwaren Iris Küting in Lichtenau, bei Sport Mewes in Warburg, in der Hirsch-Apotheke in Peckelsheim und in der Hirsch-Apotheke Westheim erworben werden.