Weihnachtssingen: Warburg stimmt sich ein

„Es ist für uns eine Zeit angekommen, die bringt uns eine große Freud“: Das ist das erste bekannte Weihnachtslied zum Mitsingen an Heiligabend auf dem Warburger Neustadtmarktplatz. Dorthin lädt die Erd-Charta-Ideenwerktstatt (ECI) Warburg am Samstag, 24. Dezember, vormittags um 11 Uhr die Hansestädter zum Singen von Weihnachtsliedern ein, die wohl jeder kennt und mag.

Das Motto lautet: Zusammensein und Singen. Sich ganz locker versammeln, eine halbe Stunde innehalten und besinnen auf das, was kommt: Warburg stimmt sich ein und startet gemeinsam in das Weihnachtsfest.

Alle Lieder mit Texten und Noten stehen jetzt online bereit. Für diejenigen, die schon ein bisschen üben möchten. Sängerinnen und Sänger, Musikerinnen und Musiker, Kinder, Familien, Senioren, Alleinstehende, Paare, spontane Passanten und Gäste der Hansestadt – alle sind eingeladen. Neben Musikern hat sich auch eine Gruppe Ukrainerinnen bereits zum Mitsingen angekündigt. Vor Ort wird es Liederzettel geben. Noten und Liedtexte können entweder online unter www.eci-warburg.de eingesehen oder per E-Mail über [email protected] angefragt werden.

Sitzgelegenheiten auf dem Neustadtmarktplatz

Wer nicht lange stehen kann, für den gibt es einige Sitzgelegenheiten auf dem Neustadtmarktplatz. Es wird zudem empfohlen, sich warm anzuziehen und sich – bei Bedarf – ein Heißgetränk in der Thermoskanne mitzubringen. Alle, die gern singen und sich zusammen als Stadtgesellschaft in Weihnachtsstimmung versetzen möchten, sind zu diesem ersten großen Weihnachtssingen in Warburg willkommen – denn was Fußballfans in Stadien können, das kann Warburg auch: Heiligabend, 11 Uhr, am großen Tannenbaum auf dem Neustadtmarktplatz.