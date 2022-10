Die Kolpingsfamilie Welda und die KFD Welda haben erstmalig in Welda Äpfel und Birnen gesammelt, um diese anschließend zu Obstsaft zu verarbeiten.

Beim Apfeltag in Welda konnten mehr als 900 Kilogramm Äpfel und Birnen zu 600 Liter Saft verarbeitet werden. Die Äpfel wurden in der Weldaer Gemarkung von fleißigen Helfern, unter ihnen Ortsvorsteher Hubertus Kuhaupt (vorne sitzend), gesammelt und in Säcke gebracht.

Charlotte Drude, die für die Apfelpressung verantwortlich war, hatte pünktlich zum Start der Aktion die notwendigen Vorbereitungen getroffen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. So konnten mehr als 900 Kilogramm Äpfel und Birnen zu 600 Liter Saft verarbeitet werden.

Das Obst wird in einer Waschanlage gründlich gereinigt, in einer Mühle zu Maische verarbeitet. Daraus wird dann Saft gepresst, der schonend auf 80 Grad Celsius erhitzt und in Kunststoffbeuteln mit praktischem Zapfhahn abgefüllt wird. Aufgrund des Vakuums innerhalb des Kunststoffschlauches ist der Saft auch angebrochen mehrere Wochen haltbar. Farbe und Vitamin C-Gehalt des Saftes bleiben durch seine dunkle Lagerung im Karton erhalten.

Äpfel von Bäumen gepflückt

Bereits am Vortag hatten sich die Aktiven der Verbände und Interessierte aus dem Dorf getroffen, um gemeinsam Äpfel von den Bäumen an Weldas Straßenrändern zu pflücken, die später zu Apfelsaft für den Verkauf vor Ort gepresst wurden. Charlotte Drude freute sich, dass dieser in diesem Jahr restlos verkauft werden konnte. Die Organisatoren bedankten sich bei Ortsvorsteher Hubertus Kuhaupt für die tolle Unterstützung der Aktion.

Charlotte Drude hat die Apfelpresse organisiert. Foto: Kolpingsfamilie und KFD Welda

Bester Apfelkuchen prämiert

Aber nicht nur Apfelsaft wurde aus den Äpfeln gemacht. Eine Kaffeetafel mit selbst gebackenem Kuchen lockte Besucher zu einer kleinen Pause. Ebenfalls wurde der „beste“ Apfelkuchen prämiert. Eine Generationenjury im Alter von 6 bis 85 Jahren testete die Apfelkuchen und vergab Punkte. Prämiert wurde schließlich der Kuchen von Ursula Stolte. Bevor das Kaffeetrinken beginnen konnte, gab es eine Andacht zum Thema Apfel und Erntedank auf dem Schulhof, die von Susanne Menne vorbereitet worden war und musikalisch von Diana Blume begleitet wurde.

Die Vorsitzende der KFD, Carolin Isermann, sowie der Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Jörg Isermann, sprachen allen Helferinnen und Helfern ihren Dank für die großartige Unterstützung und die Spende der Kuchen aus. Ein besonderes Dankeschön ließen sie den jugendlichen Helferinnen und Helfern zukommen, die die Aktion der beiden christlichen Verbände tatkräftig unterstützt hatten.

Kinder bedrucken Taschen

Ebenfalls bedankten sie sich bei Thomas Danovsky aus Wettesingen, der mit seiner Apfelpresse und professionellen Unterstützung die Aktion erst ermöglicht hatte. Eine schöne Überraschung war noch die Teilnahme und tatkräftige Unterstützung des als „Pianist aus den Trümmern“ bekannt gewordenen Syrers Aeham Ahmad aus Daseburg.

Parallel zur Apfelpressung auf dem Schulhof hatte Anja Fritzsche auch eine Apfeldruckaktion von Taschen für Kinder organisiert. Viele schöne Taschen wurden von den kleinen Künstlern kreiert und bedruckt. Rundum eine tolle Aktion, die bestimmt wiederholt werden wird, sind sich die Verantwortlichen von Kolpingsfamilie und KFD Welda sicher.