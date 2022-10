„Wenn Warburg ruft, bin ich da!“

Warburg

In der Diemel lernte er als kleiner Junge das Schwimmen. Am Sonntag ließ Autor und Dramaturg John von Düffel diese und andere Erinnerungen an seine Besuche bei den Großeltern in Wrexen Revue passieren und zeigte auf, warum das Wasser bis heute Dreh- und Angelpunkt seines Lebens ist. Nach 23 Jahren gab er zum ersten Mal wieder im Museum im Stern eine Lesung.

Von Verena Schäfers-Michels