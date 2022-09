Werbung für Warburg

Vertreter der Hansestadt waren am vergangenen Wochenende beim 39. westfälischen Hansetag in Attendorn zu Gast. Dort standen Themen der Zukunft auf dem Plan. Besonderes Augenmerk lag auf der Gründung einer Jugendhanse.

Eine Vielzahl an Informationen sowie zahlreiche Stände und Bühnen lockten viele Besucher zum zweitägigen Hansefest in die Attendorner Innenstadt. Aus 21 westfälischen Hansestädten waren Vertreterinnen und Vertreter in die Stadt im Sauerland gekommen. Die Hansestadt Warburg war durch Bürgermeister Tobias Scherf, den stellvertretenden Bürgermeister Heinz-Josef Bodemann, den Tourismusmanager Lucas Simon und Carmen Rütters-Engemann (Mitarbeiterin im Infocenter) vertreten.

MEHR ZUM THEMA Abordnungen aus Borgentreich, Warburg und Brakel zu Gast in Warendorf Städte präsentieren sich beim Hansetag

Der besondere Fokus bei der Vorstellung der Hansestadt Warburg lag auf den touristischen Angeboten: Viele Interessierte informierten sich über die mittelalterliche Warburger Kernstadt und die verschiedenen aktivtouristischen Angebote wie den Diemelradweg oder den Schmetterlingssteig.

60 Vertreter aus 21 westfälischen Hansestädten

Innerhalb der in den Sitzungen gefassten Beschlüsse herrschte Einigkeit unter den Vertreterinnen und Vertretern: Neben der Bestätigung des bestehenden Vorstandes wurde die Gründung einer Jungendhanse beschlossen. Ziel der Jugendhanse ist es, die Traditionen und Werte der altertümlichen Hanse in die Lebenswelt jüngerer Generationen zu übertragen.

Der Vorstand des Hansebundes möchte der Jugendhanse hierfür genügend Raum zur Entfaltung geben. Durch passende Projekte sollen die Werte der Hanse so auch zukünftig lebendig gelebt werden. Die Idee sorgte direkt für Anklang: Mehr als 20 Jugendliche aus unterschiedlichen Hansestädten meldeten sich für eine Mitarbeit. Und die jungen Akteure zeigten sich als durchaus kreativ: Erste Ideen konnten bereits gesammelt und auf dem Hansetag vorgestellt werden.

Gründung einer Jugendhanse beschlossen

Bürgermeister Tobias Scherf liegt die neu gegründete Jugendhanse sehr am Herzen: „Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren können sich gerne melden, um die westfälische Hanse zu erleben, ihre Ideen einzubringen und die Hanse so weiterzuentwickeln und leben zu lassen“, so der Bürgermeister. Er lädt die Jugendlichen zum aktiven Mitgestalten ein, zum Beispiel bei Austauschtreffen in den Hansestädten. Wer Interesse hat, kann sich unter [email protected] melden und wird über die möglichen Aktivitäten informiert.