Warburg

Die Warburger Feuerwehr und ein Spezialunternehmen sind in den vergangenen Tagen immer wieder am Siekbach im Einsatz gewesen, der in der Warburger Diemelaue in der Nähe des Kanu-Clubs in die Diemel mündet. Hintergrund ist, dass dort Öl in größeren Mengen auf dem Gewässer entdeckt worden war.

Von Jürgen Vahle