„Wilke Moden“ in Warburg verlängert am Neustadtmarkt bis 2026

So hat „Wilke Moden“ als Ankermieter am Neustadtmarkt seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Fördergeld in mehreren Tranchen hat Warburgs Wirtschaftsförderer Sören Spönlein seit 2021 bei der Landesregierung eingeworben, um dem kriselnden Einzelhandel in der Warburger Innenstadt und zuletzt auch in Scherfede zu helfen. Das Geld wird eingesetzt, um Existenzgründern die Mieten für leer stehende Ladenlokale in großen Teilen zu finanzieren.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert