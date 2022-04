Windkraftplanungen werden präsentiert

Informationen in der Desenberghalle in Daseburg

Was genau geplant wird, soll nun am Donnerstag, 28. April, von 16 bis 20 Uhr in der Desenberghalle in Daseburg vorgestellt werden. „Obwohl wir uns noch in einer sehr frühen Projektphase befinden, möchten wir schon jetzt mit den Bürgern in den persönlichen Kontakt treten und Fragen beantworten“, sagt Projektleiterin Nicole Donat.

Auf Postern an Stellwänden informiert „ABO Wind“ unter anderem über Landschafts-, Natur- und Immissionsschutz. Außerdem sind Visualisierungen der geplanten Anlagen zu sehen und es soll deutlich werden, dass für die an die Anlagen grenzenden Gemeinden während der Betriebszeit Zahlungen von rund 3,8 Millionen Euro in 20 Jahren möglich sind.

Besucher können sich mit den Experten zu allen Aspekten des Projektes und der Windenergie austauschen. „Das Ganze hat den Charakter einer Ausstellung und wird durchgehend von uns betreut“, erklärt Projektleiterin Donat.

Besucher könnten sich demnach um 16 Uhr genauso gut informieren, wie um 18 oder 19 Uhr. Aktuell ist geplant, die Veranstaltung nach dem 3-G-Prinzip durchzuführen.