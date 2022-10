Windpark zwischen Bonenburg und Ikenhausen in Planung

Warburg/Willebadessen

Auf einer Fläche von rund 100 Hektar könnte zwischen Bonenburg (Warburg) und Ikenhausen (Willebadessen) ein Windpark entstehen. Die Pläne dazu sollen interessierten Bürgern am Mittwoch, 26. Oktober, bei einer Informationsveranstaltung vorgestellt werden. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Eggehalle in Bonenburg.

Von Silvia Schonheim