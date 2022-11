Die Neuauflage des kleinen Weihnachtsmarktes hat die Werbegemeinschaft Warburger Hanse am Samstag angekündigt. Weitere Details zum Konzept des „Wintergenusses“ wollen die Organisatoren am Mittwoch, 23. November, in einem Pressegespräch mitteilen.

MEHR ZUM THEMA Wintergenuss auf dem Warburger Neustadtmarktplatz wird zum Besuchermagneten Regional geht immer

Bekannt ist schon jetzt, dass 15 Weihnachtsmarkthütten in einem weiten Rund auf dem Neustadtmarkt aufgebaut werden. Schwerpunkt der Angebote: Gutes Essen – warm oder kalt, süß oder herzhaft – und Trinken für Groß und Klein, vielerlei Freuden zu Weinachten, Gestricktes, Genähtes oder Gebasteltes. Während sich die Großen die Hände am Glühwein wärmen, können die Kleinen einem Märchenerzähler lauschen. Der Daseburger Musikverein wird bei Einbruch der Dunkelheit Weihnachtslieder spielen, bevor die Hütten um 18 Uhr ihre Türen schließen.

Stiefel abgeben und gefüllt wieder abholen

Der „Wintergenuss“ am 4. Dezember ist auch Auftakt für die beliebte Stiefelaktion der Warburger Hanse. Die Kinder können ihre Stiefel an diesem Tag in der Zeit zwischen 13 und 17 Uhr in einer der Hütten abgeben. „Der Nikolaus nimmt sie persönlich entgegen und wird alle Stiefel in der folgenden Woche in den Geschäften der Hauptstraße (bis zum Ende des Paderborner Tores) verteilen“, teilt die Warburger Hanse mit. Ab dem 8. Dezember werden die gefüllten Stiefel in den Geschäften ausgestellt und können dort abgeholt werden . Eine Liste, die Kindern und Eltern bei der Suche helfen soll, liegt dann in den folgenden Tagen bei Optik Becker (Hauptstraße 47) sowie im Schuhhaus Sprenger (Hauptstraße 29) aus.