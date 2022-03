Wirtschaftspolitischer  Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion kommt nach Warburg

Foto:

Der Politiker und Unternehmer Reinhard Houben ist seit 2017 Bundestagsabgeordneter und wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Er wurde am 29. April 1960 in Bensberg (Bergisch Gladbach) geboren. Der heute 61-Jährige ist in Köln aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte er Betriebswirtschaft und ist seit 1984 Geschäftsführer der Arnold Houben GmbH, einem mittelständischen Familien- und Handelsunternehmen für Leuchtstoffe in Köln-Rodenkirchen. 1987 heiratete Reinhard Houben seine Frau Bettina. Das Paar hat zwei erwachsene Söhne und wohnt in Köln-Riehl.



Im Rat der Stadt Köln, wo er 1989 bis 1994 und 2009 bis 2017 aktiv war, waren seine Schwerpunkte die Verkehrs- und Wirtschaftspolitik. Seit 2017 ist er Mitglied des Deutschen Bundestages. Die FDP-Fraktion hat ihn zu ihrem wirtschaftspolitischen Sprecher und zum Obmann im Wirtschaftsausschuss gewählt.