Wolfgang Hilleke  ist Kronprinz in Menne

Vor 50 Jahren regierten Heinz und Lieselotte Leifeld die Schützen, vor 40 Jahren in 1981 Hermann und Ingrid Fuest. Brigitte Bodemann nahm die Ehrung ebenfalls entgegen, mit ihrem Mann Helmut regierte sie 1982. Vor 25 Jahren in 1995 waren Hans-Josef und Marianne Dierkes das Königspaar. Monika Burgat nahm die Ehrung für 1996 entgegen.

Danach gab es ein besonderes Jubiläum zu begehen: Josef Flore ist seit 70 Jahren im Schützenverein und bekam eine Ehrenurkunde überreicht. Für 60-jährige Mitgliedschaft wurden Hans-Joachim Fietz und Peter Wiemers geehrt. 50 Jahre ist Heinz Lübbers im Verein, 25 Jahre Gregor Schulze, Kurt Wagemann und Markus Witte. Ehrenamtliche Vorstandsarbeit hält jeden Verein am Leben.

Josef Flore für 70-jährige Mitgliedschaft geehrt

Mit dem goldenen Abzeichen für 25 Jahre wurden Ehrenmitglied und stellv. Leiter Dokumentation Anton Wiemers sowie Fähnrich Christoph Klauke ausgezeichnet, mit dem bronzenen Abzeichen für zehn Jahre aus dem Leitungsteam Marco Schubert, Florian Kaiser und Hubertus Fuest, aus dem Offizierskorps Dennis Büsse und Heinz Lübbers.

Wolfgang Hilleke konnte die meisten Ringe erzielen und wurde am Nachmittag gefeiert. Foto: Schützenverein Menne

Bis spät in die Nacht wurde am Samstag noch gefeiert mit der Sneeze-Band, es gab viel nachzuholen. Der Sonntag begann mit dem traditionellen Frühschoppen mit Ehrengästen. Nach dem Sektempfang für die Frauen am Mittag begann das Königschießen, um den Kronprinz und König 2023 zu ermitteln. Wolfgang Hilleke konnte die meisten Ringe erzielen und wurde am Nachmittag hochleben gelassen. Der seit 2019 amtierende König Michael Schütze war sichtlich erleichtert, seine Amtszeit nicht noch weiter verlängern zu müssen.

Konstantin Fuest ist Kinderschützenkönig

Bei Kaffee und Kuchen wurde noch der Kinderschützenkönig, Konstantin Fuest, ermittelt. Die Kinder hatten schon gemeinsam mit dem Vorstand am Freitagnachmittag die Fahne vor der Kinderlobby Menne gehisst, trotzdem gab es noch einen kleinen Umzug und eine süße Belohnung.