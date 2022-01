Wrexen lag dem Weltstar sehr am Herzen

In den USA gingen Hardy Krüger sen. und seine Frau Anita (rechts) auf Anti-Trump-Demonstrationen, in Deutschland bekämpft er das Wiedererstarken von Populisten und Neonazis. In Diemelstadt-Wrexen stellte der engagierte Weltenbummler 2017 sein Buch „Was das Leben sich erlaubt – Mein Deutschland und ich“ vor.

Foto: Ralf Benner