Wust an Warburger Wanderwegen sortieren

In der Kernstadt werden mehrere A-Rundkurse demontiert

Warburg

In Warburg soll der Wust an Wanderwegen durch die Innenstadt aufgeräumt werden. Aus diesem Grund werden in den kommenden Wochen auch Markierungen von Wegen entfernt, die seit Jahrzehnten kaum noch gelaufen werden und auch der großen Mehrheit der Bürger überhaupt nicht bekannt sind.

Von Jürgen Vahle