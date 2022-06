Zehntklässler erhalten  ihre Abschlusszeugnisse

Warburg/Borgentreich

In einer Feierstunde haben 144 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 der Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich ihre Abschluss-Zeugnisse in der Warburger Stadthalle in Empfang nehmen können.

Bearbeitet von Ralf Benner