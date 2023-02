Die Nahverkehrsverbünde NWL, VRR, go.Rheinland & NVV haben im Januar das Schienenverkehrsunternehmen National Express mit dem Weiterbetrieb des Rhein-Ruhr-Express (RRX) auf der Linie RE 11 zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Kassel-Wilhelmshöhe bis 2033 beauftragt.

Verbindungen nach Essen, Dortmund, Paderborn und zum Flughafen Düsseldorf

Die modernen Züge fahren bereits seit 2018 auf dieser Verbindung und halten auf ihrem Weg von Nordrhein-Westfalen nach Hessen auch in Warburg. Mit dem RRX ergeben sich so unter anderem auch direkte Verbindungen nach Essen, Dortmund, Paderborn und zum internationalen Flughafen Düsseldorf.

Stundentakt für Warburg

„Von Dezember 2023 an wird unter anderem Warburg eine deutliche Verbesserung des Angebots erfahren“, teilt Jan Kolditz, Mobilitätsmanager der Hansestadt Warburg, mit. Derzeit fahre der RRX auf dem östlichen Streckenabschnitt zwischen Paderborn und Kassel-Wilhelmshöhe mit Zwischenhalten in Altenbeken, Willebadessen, Warburg und Hofgeismar nur im Zwei-Stunden-Rhythmus. Von Dezember an solle dann jeder Zug über Paderborn hinaus nach Kassel-Wilhelmshöhe durchgebunden werden. Jan Kolditz: „Auf diese Weise entsteht auf ganzer Länge ein gleichmäßiger Stundentakt.“

Direkte Anschlussverbindungen

Die bestehenden Fahrten der Linien RE17 und RB89 werden ebenfalls angepasst. Der RE17 verkehrt von Dezember 2023 an zwischen Hagen und Warburg. In Warburg bestehen direkte Anschlüsse mit dem RRX nach Kassel und Düsseldorf. Die RB89 verkehrt zwischen Münster und Paderborn. Die derzeitigen Halte in Altenbeken, Willebadessen und Warburg übernimmt der RRX.