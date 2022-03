Der Polizei sind zwei Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen in Warburg gemeldet worden.

Taten am Paderborner Tor und in der Unterstraße - Polizei sucht Zeugen

Unbekannten Täter stahlen am vergangenen Montag zwischen 15 Uhr und 15.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes am Paderborner Tor in Warburg aus einem Seat eine Jacke und eine Geldbörse mit Bargeld und Personaldokumenten.

Am selben Tag schlugen Diebe auch in der Unterstraße in Warburg zu. Zwischen 17.05 Uhr und 17.20 Uhr entwendeten sie aus einem Iveco einen Rucksack mitsamt Navigationsgerät, Tablet und Portemonnaie.

Wie berichtet, hatten unbekannte Täter bereits vor einer Woche in Borgentreich und in Warburg Wertgegenstände aus Fahrzeugen gestohlen.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 3 in Warburg unter der Rufnummer 05641/78800 entgegen.

Die Polizei rät: „Verschließen Sie Fahrzeuge, auch wenn Sie sich nur kurzzeitig entfernen. Lassen Sie keine Wertgegenstände im Wagen. Geben Sie Dieben keine Chance!"