Zwei Insektenhotels bereichern Willebadessen

Willebadessen/Kreis Höxter

Um das Erlebnis der Natur zu erhalten, hat die Vereinigte Volksbank in Zusammenarbeit mit den Städten im Kreis Höxter im gesamten Kreisgebiet Insektenhotels aufstellen lassen. Insgesamt 20 Stück als Zeichen gegen das Insektensterben und den Erhalt der Artenvielfalt. Zwei davon sind in diesen Tagen in Willebadessen errichtet worden.

Bearbeitet von Ralf Benner