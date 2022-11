Likörmanufaktur organisiert am 17. und 18. Dezember die „Weyhnacht zu Warburgum“

Am Samstag, 17. Dezember, öffnen die insgesamt 25 Stände von 11 bis 22 Uhr, am Sonntag, 18. Dezember, von 11 bis 18 Uhr. Die Gäste der „Weyhnacht zu Warburgum“ sollen sich um Jahrhunderte zurückversetzt fühlen, wenn es auf dem Marktplatz nur so wimmelt von Rittern, Burgfräulein, Bauern, Mönchen, Handwerkern und fahrenden Händlern.