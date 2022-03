Warburger Arzt rät: "Zur Vorsorge gehen!"

Der Monat März steht in diesem Jahr zum 21. Mal in Deutschland im Zeichen des Darmkrebses. Das ist ein bösartiger Tumor im Dickdarm oder Mastdarm. Der Warburger Chefarzt Dr. Ludger Wesche rät Menschen ab 50 Jahren dringend zur Vorsorge.

„Der Darmkrebs zählt zu den am besten erforschten Krebsarten beim Menschen. Aber mit dem Darm beschäftigen sich viele Menschen nur ungern – und mit Krebs erst recht nicht. Dabei kann die frühzeitige Diagnose von Gewebeveränderungen Leben retten“, erklärt Dr. Ludger Wesche, Chefarzt der Gastroenterologie am Helios-Klinikum Warburg.

Jährlich erkranken in Deutschland nach Angaben des Warburger Krankenhauses rund 70.000 Menschen an Darmkrebs, rund 26.000 sterben an den Folgen dieser Erkrankung. „Darmkrebs entsteht in 95 Prozent der Fälle aus gutartigen Gewebeveränderungen des Darms. Je früher diese festgestellt werden, desto größer sind die Heilungschancen oder die Aussicht, die Entstehung einer bösartigen Veränderung gänzlich zu verhindern“, berichten die Warburger Ärzte.

Eine umfangreiche fachübergreifende Diagnostik und Therapie – nicht zuletzt in Kooperation mit niedergelassenen Fachärzten – führe zu einer optimalen Versorgung der Betroffenen. „Eine Krebserkrankung entwickelt sich oft im Stillen und Betroffene haben zunächst keinerlei Beschwerden oder Einschränkungen. Verschiedene Früherkennungsmaßnahmen und Vorsorgeuntersuchungen haben aber das Ziel, Krebserkrankungen möglichst frühzeitig zu identifizieren. Ich rate daher Männern ab 50 und Frauen ab 55 Jahren einmal jährlich von diesem Angebot Gebrauch zu machen“, sagt Dr. Wesche.

Die Kosten für die Vorsorge übernehmen die gesetzlichen und privaten Krankenkassen.