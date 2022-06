„Warburger Berge sind mit dem E-Bike gut zu schaffen“

Am 1. Juni beginnt zum dritten Mal die Aktion Stadtradeln. Wer sollte da mitmachen?

Jan Kolditz: Alle Bürgerinnen und Bürger der Kernstadt und in den Dörfer, die gern Fahrrad fahren. Einzeln, im Team, mit der Familie und Freunden, alle sind herzlich eingeladen. Bereits jetzt haben sich viele Teams registriert. Von der Kita über Belegschaften von Unternehmen bis hin zur Seniorenresidenz ist die gesamte Bandbreite vertreten.

Wie schätzen Sie die Fahrradfreudigkeit der Warburger überhaupt ein?

Jan Kolditz: Wer an einem schönen Tag auf die Straßen und Wege schaut, dem fällt auf, dass der anhaltende Fahrradboom auch an Warburg nicht spurlos vorübergegangen ist. Gerade auch in der Warburger Innenstadt trauen sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger, das Auto einmal Auto sein zu lassen und mit dem Rad ihren Erledigungen nachzukommen. Hinzu kommen wunderschönen touristischen Radrouten mit zahlreichen Zielen. In unserer - nicht immer ganz - flachen Land gerät derzeit viel in Bewegung und Radfahren hat einen Entwicklungsschub in den letzten Jahren gemacht

Wie funktioniert das Anmelden zum Stadtradeln eigentlich?

Jan Kolditz: Einfach auf die Website www.stadtradeln.de/warburg gehen, den grünen „Hier registrieren“-Button klicken und dann den Anmeldeprozess starten. Bei Fragen können Sie sich auch einfach an mobil@warburg.de wenden und wir helfen Ihnen weiter!

Wie ist die Angabe der Co2-Einsparungen auf der Stadtradeln-Website zu verstehen?

Jan Kolditz: Die Aktion soll in erster Linie dazu animieren, das eigene Auto öfter mal stehen zu lassen und dafür mit dem Rad zu fahren. Daher wird auf der Stadtradeln-Website an prominenter Stelle der aktuelle Stand der CO2-Einsparungen präsentiert. Der Wert ist eine Schätzung, dem der CO2-Ausstoß eines durchschnittlichen Autos mit Verbrennungsmotor je Kilometer zu Grunde liegt.

Welche Aussagekraft haben die Co2-Vergleiche, wenn auch in der Freizeit abgestrampelte Kilometer in die Statistik mit einfließen?

Jan Kolditz: Die Fortbewegung in der Freizeit ist ein wichtiger Bestandteil des eigenen Mobilitätsverhaltens. Und für die Verringerung des persönlichen CO2-Ausstoß ist eine sonntägliche Fahrradtour allemal besser als eine Ausfahrt mit dem Cabrio oder Motorrad.

Wie sind Orte und Städte miteinander vergleichbar, wenn die einen durch flaches Bördeland fahren, die anderen sich in der Egge abstrampeln müssen?

Jan Kolditz: Noch vor wenigen Jahren war ein Vergleich wirklich schwierig. Nicht umsonst ist das Fahrrad in flachen Gegenden seit jeher ein alltäglicher Begleiter. Bei uns hat nun das E-Bike die Chance, diesen Platz einzunehmen. Damit nivellieren sich auch die Unterschiede zwischen flachen und hügeligen Regionen zusehends.

Welche Möglichkeiten gibt es in Warburg noch, das Radfahren attraktiver zu machen?

Jan Kolditz: Neben derartigen öffentlichkeitswirksamen Aktionen vor allem durch den beständigen Ausbau und die regelmäßige Pflege der Radwegeinfrastruktur. Hier gilt es, das Radverkehrsnetz immer als Ganzes zu betrachten. So können Lücken aufgedeckt und Problemstellen sinnvoll behoben werden. Genau diesen Ansatz verfolgen wir derzeit mit der Erstellung eines kommunalen Radverkehrskonzepts für Warburg.

Welche Kritikpunkte aus den vergangenen Jahren sind bereits von Ihnen bewertet und womöglich schon abgearbeitet worden?

Jan Kolditz: Während des Stadtradeln-Aktionszeitraums haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, mit der sogenannten RADar!-App Gefahrenstellen, Kritik und Ideen zum Radverkehrsnetz direkt an die Verwaltung weiterzugeben. In den letzten zwei Jahren sind auf diese Weise viele wichtige Hinweise an uns herangetragen worden. Im Anschluss konnten zielgerichtet Wegabschnitte erneuert werden, so zum Beispiel am Flussbegegnungsplatz, am alten Bahnhofsweg oder hinter der Kuhlemühle. Anderen Hinweisen – wie der Markierung weiterer Radwegefurten am Paderborner Tor oder der Erneuerung des Diemelradwegs im Asseler Feld – wird in diesem Jahr nachgegangen, um so Schritt für Schritt zentrale Forderungen der Stadtradler erfüllt zu können.

Welche langfristige Wirkung erhoffen Sie sich von Wettbewerben wie dem Stadtradeln?

Jan Kolditz: Wir als Verwaltung würden uns freuen, dank derartiger Aktionen in einen beständigen Austausch mit den Warburgerinnen und Warburgern treten zu können. Auf diese Weise werden wir in die Lage versetzt, das kommunale Radverkehrsnetz bedarfsgerecht und zeitnah weiterzuentwickeln. Und da es an uns allen liegt, diesen Bedarf zu generieren, machen wir gern mit interessanten Veranstaltungen auf die Vorzüge des Radfahrens aufmerksam!

Welche Veranstaltungen sind in diesem Jahr im Zusammenhang mit dem Stadtradeln geplant?

Jan Kolditz: Wir beginnen am 3. Juni mit einer Sternfahrt aus alle Ecken des Kreises nach Rheder. Im Rahmen des Feierabendmarkts wird es eine kurzweilige Stadtrundfahrt mit Stadtführerin Maria Theresia Herbold geben. Passend zur Erstellung des Radverkehrskonzepts bietet die Verwaltung Touren zu Warburgs größter Radwegbaustelle sowie den persönlichen Knackpunkten der Radelnden an. Natur- und Landschaftsführer Hermann Ludwig legt das Augenmerk in seiner geführten Tour auf das reiche klösterliche Erbe Warburgs. Die Kommunalpolitik lädt zum Mobilitätsausschuss und einer Rad-Sitzung am Ende des Aktionszeitraums. Für Freunde des Radsports bieten der RSV 98 Warburg und der Rad-Treff Borchen offene Rennradtouren sowie Radtourenfahrten durch das Hochstift, die Börde und das Diemeltal an.

Wo finden Interessierte weitergehende Infos zu den Veranstaltungen?

Jan Kolditz: Alle Details zu den Radveranstaltungen sind auf der Seite www.stadtradeln.de/warburg zusammengestellt.