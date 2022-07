Warburger Diemelzauber lockt Tausende

Gelungene Premiere: Der dreitägige Diemelzauber auf dem Kälken und in der Diemelaue hat am Wochenende tausende Besucher angezogen. Vom Neuen Tor bis zum Sportplatz wurde Musik und Tanz, Information und Politik, Sport und Spiel geboten.

Zentrale Punkte im Fest waren der Besuch von NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) und die Präsentation der 60 mit 140 Millionen Euro geförderten Projekte der „Regionalen 2022“ in Ostwestfalen-Lippe in einem eigenen Pavillon. Dazu gehört in Warburg die Laurentiushöhe, das neue Wohnquartier, das Stadt und HPZ St. Laurentius zwischen der Bundesstraße 7 und der Ostwestfalenstraße im Anschluss an die Uhlenbreite entwickeln. In einem Zelt wurde über den Fortschritt der Planung für den westlichen Stadtrand informiert.