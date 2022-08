Warburger Dorfprojekte werden deutlich teurer 

Warburg

Im Warburger Bauausschuss gibt es am Dienstag, 23. August, einen detaillierten Zwischenstand zu den drei großen Dorfentwicklungsprojekten in Warburg: der Umbau im Haus des Gastes in Germete, die Umgestaltung der Verwaltungsnebenstelle in Scherfede und die Aufwertung des Wormelner Sportzentrums.

Von Jürgen Vahle