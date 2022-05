Warburger Feuerwehr gibt Insekten-Einsätze ab

Warburg

Wenn es um Insekteneinsätze im Warburger Stadtgebiet ging, war bislang die Feuerwehr erster Ansprechpartner. Die Mitglieder der Löschgruppe Hohenwepel kümmerten sich um Wespennester in Kindergärten oder um Wildbienenschwärme an Altenheimen. Dies Aufgabe haben sie jetzt an Uwe Lohe aus Dössel und den Imkerverein Warburg abgetreten.

Von Jürgen Vahle