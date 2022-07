Warburger Helios-Klinikum setzt sich CO2-Ziele

Warburg

Das Helios-Klinikum in Warburg will sich stärker als bislang mit den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Als eines von 30 Krankenhäusern des Unternehmensverbundes nimmt es an der Initiative „Bunt. Bewussst. Bewegt.“ teil. Darin sollen die schon erreichten Leistungen sichtbarer gemacht und neue Projekte umgesetzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bearbeitet von Alice Koch