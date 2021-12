Warburger Kabarettnacht wird hybrid

Gäste können zwei Veranstaltungen live im PZ erleben – Übertragung auch via Internet direkt ins Wohnzimmer

Warburg

Jetzt ist es amtlich: Corona zum Trotz wird es auch im Jahr 2022 zwei Kabarettnächte in Warburg geben. Sie sollen am 11. und 12. März jeweils um 20 Uhr im Pädagogischen Zen­trum (PZ) stattfinden und auch ins heimische Wohnzimmer übertragen werden. Am Neujahrstag startet bereits der Vorverkauf für die beiden Veranstaltungen.

Von Ralf Benner