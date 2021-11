Warburger Kaufmann mit Herz

Stolpersteine heißen die kleinen, im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln. Sie sollen an das Schicksal der Menschen erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialmus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. An der Hauptstraße 1 ist der Stolperstein von Siegmund Block zu finden – allerdings mit falschen Todesdatum: Er verstarb nicht am 12. Februar 1939, sondern am 19. Februar. Beigesetzt wurde er neben seiner Ehefrau auf dem jüdischen Friedhof in Warburg.

Foto: Jürgen Vahle