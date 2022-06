Warburger planen die Zukunft der City

Sie sollen ihre Ideen, Wünsche und Vorstellungen einbringen. Gelegenheit dazu haben sie am Dienstag, 21. Juni. Ab 17.30 Uhr werden in zwei Spaziergangsrunden Alt- und Neustadt erkundet. Startpunkt ist der Brüderkirchhof.

Die Runde durch die Neustadt bietet an ausgewählten Stationen, wie dem Gebrüder-Warburg-Platz, dem Neustädter Marktplatz und am Paderborner Tor die Möglichkeit zur Diskussion. Die zweite Tour führt durch die Altstadt. Diskussionspunkte sind dort unter anderem der topographische Geländesprung am Fiedelberg, der Altstädter Marktplatz und das Arnoldihaus.

Um 19.30 Uhr beginnt dann das „Zukunftsforum Meine Innenstadt Warburg“ in der Stadthalle. Vorgestellt werden erste Ergebnisse des Stadtentwicklungskonzepts sowie ein vorläufiger Projektkatalog. Auch dabei sind es primär die Ideen der Bürger, die in Arbeitsgruppen (mit den Themenschwerpunkten Alt- und Neustadt) mit den Experten und den politischen Vertretern diskutiert werden. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.

Damit wird die Arbeit fortgesetzt, die am 2. Dezember bei einem Auftakttreffen in der Warburger Stadthalle begonnen worden ist. Damals diskutierten 50 Besucher erste Ideen zur zukünftige Entwicklung der Innenstadt.