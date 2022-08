Warburger radeln für den guten Zweck

Warburg

Einer besonderen Herausforderung stellen sich Sebastian Schmidt, André Lindemann und Nadine Lindemann aus Herlinghausen und Darmstadt: Mit dem Rad möchte das Trio knapp 650 km für den guten Zweck zurücklegen. Am Samstag in der Börde startend führt der Weg in sechs Etappen bis nach Jenbach in Österreich.