Warburg

Der Warburger Stadtrat befasst sich in seiner Sitzung am Dienstag, 22. März, von 17 Uhr an in der Stadthalle mit dem Thema „Radverkehrsnetz“. Das wird seit Monaten von Mobilitätsmanager Jan Kolditz erarbeitet und ist nun entscheidungsreif.

Von Jürgen Vahle