Warnstreiks in elf Betrieben in den Kreisen Höxter und Paderborn

Die IG Metall Paderborn ist verärgert über ein „unzureichendes Last-Minute-Angebot“ des Arbeitgeberverbandes Metall NRW in der Tarifauseinandersetzung. Sie sieht sich in den Kreisen Höxter und Paderborn zu ersten Warnstreiks in elf Betrieben der Metall- und Elektroindustrie gezwungen.

Die IG Metall fordert acht Prozent mehr Geld und sieht sich in den Kreisen Höxter und Paderborn zu Warnstreiks in elf Betrieben gezwungen.

Erst wenige Stunden vor Ende der Friedenspflicht sei vom Arbeitgeberverband Metall NRW ein Angebot in der Tarifauseinandersetzung gekommen. Dies betreffe zirka 9500 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in den Kreisen Paderborn und Höxter. „Innerhalb der nächsten 30 Monate boten sie ausschließlich eine Zahlung von insgesamt 3000 Euro. Also 100 Euro pro Monat, bei der nicht nur die Beschäftigten Abgaben sparen, sondern auch die Arbeitgeber die Sozialbeiträge, statt einer dauerhaft wirkenden Tabellenerhöhung, die sich auf diverse Sonderzahlungen wie das Weihnachtsgeld auswirken würde“, informiert die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung.

Konrad Jablonski, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Paderborn, bezieht Stellung: „Natürlich können auch die 100 Euro pro Monat den Menschen helfen. Aber nur als sozialer Sockel in Verbindung mit einer dauerhaften Tabellenerhöhung. Denn diese Zahlung reicht bei der aktuellen Preisentwicklung überhaupt nicht aus. Sie beträgt selbst in der untersten Entgeltgruppe nur zirka 4,1 Prozent Erhöhung, die nach 30 Monaten wieder wegfällt und auch nicht für Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie andere Sonderzahlungen gilt. Für die mittlere Entgeltgruppe 8 wären es nur befristete 3,47 Prozent.“

Erhöhung um acht Prozent gefordert

Deswegen habe die IG Metall eine dauerhaft wirksame Erhöhung um acht Prozent gefordert. Konrad Jablonski: „Dazu kam bis jetzt nichts. Dieses Last-Minute-Angebot nach wochenlangen Verhandlungen ist für uns eine Provokation und die Aufforderung zu Warnstreiks.“ Die IG Metall sieht sich deshalb, wie sie hervorhebt, zu einer flächendeckenden Warnstreikwelle und Kundgebungen gezwungen. Im ersten Schritt würden sich Beschäftigte in elf Betrieben in den Kreisen Paderborn und Höxter beteiligen.