Was bringen die neuen Raumluftfilter?

Wird die Willebadessener Stadtverwaltung die Effizienz der Raumluftfilter prüfen, die jüngst wegen Corona angeschafft worden waren? Diese Anfrage stellte Daniel Rodenberg (SPD) nun in der Sitzung des Stadtrates.

„Die Eggeschule zum Beispiel wollte das ja nicht. Und andere Städte, wie etwa Warburg, haben sich für andere Systeme entschieden“, sagte Rodenberg. Das System, das in Warburg im Einsatz sei, messe aber nur die CO 2 -Konzentration in der Luft, sagte Bürgermeister Norbert Hofnagel dazu.