Was wird aus der alten Kneipe in Natzungen?

Kommunalpolitik muss über zukünftige Unterbringung von Flüchtlingen in Borgentreich entscheiden

Borgentreich-Natzungen

Die Stadt Borgentreich hat in Natzungen eine bundesweit in die Schlagzeilen geratene alte Gaststätte gekauft. Am Mittwochabend haben sich die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Planung und Bauwesen mit der Zukunft des Gebäudes beschäftigt.

Von Silvia Schonheim