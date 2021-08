Wasserbüffel laufen über die B241

Acht Wasserbüffel sind am Dienstag auf Höhe des Borgentreicher Stadtteils Lütgeneder von ihrer Weide entkommen – und in der Dämmerung teilweise über die B241 gelaufen.

Das teilt die Kreispolizeibehörde Höxter in einer Pressemitteilung mit. Demnach erreichte der Notruf eines Autofahrers um 5.15 Uhr die Leitstelle der Polizei in Höxter. Er sei ausgewichen, als die Tiere die Straße überquert hätten. Dabei habe er aber ein Tier leicht getroffen und sei mit seinem Fahrzeug in den Graben gefahren.

Zwei Streifenbesatzungen der Polizei eilten daraufhin zur Unfallstelle. Sie sicherten den Bereich ab und stellten fest, dass insgesamt acht Wasserbüffel von ihrem Weideplatz entkommen waren und mittlerweile in Richtung Großeneder streiften.

Gemeinsam mit dem Eigentümer der Tiere gelang es um etwa 7 Uhr, alle Tiere wieder einzufangen und zurück in ihr Gatter zu treiben. „Laut einer Überprüfung durch den Tierhalter blieben alle acht Wasserbüffel unverletzt“, teilt Jörg Niggemann, Pressesprecher der Polizei Höxter, weiter mit.

Auch der Autofahrer sei unverletzt geblieben. Sein Wagen sei aber beschädigt worden. Ein Abschleppunternehmen habe es aus dem Graben bergen müssen.