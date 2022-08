Wasserkooperation im Kreis Höxter wird 30 Jahre alt

Auf dem landwirtschaftlichen Betrieb Hillebrand in ist das 30-jährige Jubiläum der Wasserkooperation Höxter im Rahmen der jährlich stattfindenden Beiratssitzung gefeiert worden. Zur Feier dieses Jubiläums konnte der Kooperationsvorsitzende Peter Ahlemeyer aktuelle, ehemalige und neue Mitglieder des Beirates begrüßen.

Kooperation statt Konfrontation

Er betonte in seinen Grußworten das immer wieder gelebte Motto „Kooperation statt Konfrontation“ stehe auch in Zukunft im Mittelpunkt der Kooperationstätigkeit. Dank der Arbeit der Berater sei es gelungen, die vielen Herausforderungen in den vergangenen Jahren zu meistern. Sie stellten die Eckfeiler der Zusammenarbeit zwischen Wasserversorgern und Landwirten dar.

Dem schlossen sich in den Grußworten zur Sitzung auch Stefan Berens als Vertreter der Landwirtschaftskammer, Antonius Tillmann für den Landwirtschaftlichen Kreisverband und Alenah Phelan (Gelsenwasser) als Vertreterin für die Wasserwirtschaft im Kreis Höxter an. Alle bedanken sich für 30 Jahre engagierte Arbeit in immer schwieriger werdenden Zeiten mit der Landwirtschaft und für die Landwirtschaft. Die Erfolge der langjährigen und auf Langfristigkeit ausgelegten Arbeit seien erkennbar. In erster Linie gehe es um die Sicherung einer guten Grundwasserqualität.

Nitrateintrag ins Grundwasser vermeiden

Hierbei liege der Schwerpunkt auf der Vermeidung des Eintrages von Nitrat in das Grundwasser. Aber auch vereinzelte chemische Beeinträchtigungen durch Pflanzenschutzmittel hätten im Laufe der Zeit erfolgreich behandelt und für die Zukunft vermieden werden können, heißt es in einer Pressemitteilung der Wasserkooperation. Deren Geschäftsführer Georg Gievers hatte in seinem Festvortrag über die Entwickelungen der Wasserkooperation ab dem Jahr 1992 bis in die heutige Zeit, also über die Dauer von 30 Jahren, berichtet und einen kleinen Ausblick in die Zukunft gegeben.

Im Rahmen der Sitzung sind die ausscheidenden langjährigen Beiratsmitglieder geehrt und verabschiedet worden. "Diese Beiratssitzung steht für einen Generationswechsel in der Wasserkooperation“, sagte Ahlemeyer. Für Jahre lange Unterstützung und Mitarbeit bedankte sich die Wasserkooperation bei Ortwin Rodeck, Eugen Rode, Hans-Josef Hanewinkel, Ulrich Reiffer, Josef Krawinkel, Andreas Wiemers-Meyer, Dr. Josef Lammers, Jürgen Heinemann und Udo Schelling.

Generationswechsel in der Wasserkooperation

Die neuen Beiratsmitglieder sind Tobias Markus, Marian Redlich, Michael Rose und Antonius Tillmann. Diese stehen als Vertreter der landwirtschaftlichen Seite, für die Wasserwirtschaft wurden jeweils die neuen verantwortlichen Mitarbeiter der entsprechenden Wasserversorgungsunternehmen entsandt.

Im Anschluss der Beiratssitzung haben der Betriebsleiter Dirk Hillebrand seine Frau im Rahmen eines Betriebsrundganges einen Überblick über die betrieblichen Abläufe in dem Unternehmen gegeben. Die Betriebsschwerpunkte liegen im Ackerbau, dem Betrieb von zwei Hähnchenställen sowie dem gemeinschaftlichen Betrieb einer Biogasanlage. Darüber hinaus wird noch Mastschweine gehalten und Grünlandbewirtschaftung betrieben.