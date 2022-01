Projekt in Höxter steht kurz vor dem Start – „Einbahnstraßen-Regelung“ und weitere Vorsichtsmaßnahmen

Höxter

Die Fachklinik für geriatrische und neurologische Rehabilitation und Therapiezentrum für neuromuskuläre Erkrankungen, die WBK in Höxter, wird vom kommenden Montag (17. Januar) an ein eigenes, großes Corona-Testzentrum in dem ehemaligen Pflegeheim vorhalten, das sich auf dem Areal oberhalb der Neubauten befindet.

Von Harald Iding