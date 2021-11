Weidenröschen öffnet im Advent

Willebadessen

Auf Kuchengenuss in idyllischem Ambiente kann man sich in diesem Jahr an den Adventssonntagen im Willebadessener Stadtteil Willegassen freuen. Von 14 bis 19 Uhr öffnet erstmals das Gartencafé Weidenröschen seine Pforten in der Wintersaison.

Verena Schäfers-Michels