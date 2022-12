Weihnachtssingen in Lüchtringen: An der Weser wird es besinnlich

Im Weserdorf Lüchtringen ist es am Sonntagabend besinnlich geworden: Die Dorfgemeinschaft hat erstmalig ein gemeinsames Singen unter musikalischer Begleitung von Sabine Gerbrich aus dem Harz veranstaltet.

Die Eisschollen auf der Weser in Lüchtringen sorgen beim Weihnachtssingen für ein tolles Naturschauspiel.

Musikalisch hatte das Jahr 2022 im Kreis Höxter viel zu bieten. Zahlreiche Gäste, auch international, kamen an die Weser. Nicht umsonst heißt es, dass Musik die Menschen zusammenbringt und miteinander verbindet. Die Dorfgemeinschaft Lüchtringen lud am vierten Advent erstmalig zu einem gemeinsamen Singen an die „Fähre“.