„Weiße Kirche“ von Amelunxen ist ein Schmuckstück

Die Welterbestätte Corvey kann in diesem Jahr ihr 1200-jähriges Jubiläum feiern. Eine nicht ganz so lange Geschichte, aber durchaus eng mit Corvey verbunden, weist die Kirche St. Peter und Paul in der Beverunger Ortschaft Amelunxen auf.

Den 200-jährigen Weihetag als Kirchenjubiläum will die Pfarrei Heiligste Dreifaltigkeit Beverungen am Sonntag, 26. Juni, mit vielen Gläubigen feiern. Nach dem Hochamt (Beginn ist um 10 Uhr) mit Pfarrer Frank Schäffer und Pfarrer Ansgar Wiemers ist eine Prozession mit Station in der Wöhrenstraße am Haus Gogrewe, in der Amalungsstraße am Haus Schlüter und zurück zur Kirche vorgesehen. Begleitet wird die Prozession durch die Blaskapelle Godelheim. Zum Mittag hin soll es am 26. Juni einen Imbiss sowie Kaffee und Kuchen geben. Die Vorfreude ist groß.