Weiter Einschränkungen auf der B7 Richtung Kassel 

Der Landesbetrieb Hessen Mobil lässt derzeit an der B 7 bei Obermeiser umfangreiche Straßenbauarbeiten vornehmen. „Die Arbeiten kommen gut voran. Wir befinden uns voll im Zeitplan“, teilt die Behörde jetzt in einer Pressemitteilung mit.

Die Baustelle betrifft vor allem die vielen Pendler, die aus dem Warburger Land nach Kassel unterwegs sind. Wie geplant wird von Montag, 25. Juli, an in einer zweiten Bauphase die Landesstraße in Obermeiser zwischen der Warburger Straße und der B 7 für die Dauer der hessischen Sommerferien voll gesperrt.